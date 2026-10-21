América Móvil, propiedad de Carlos Slim, ganó 3.433 millones de euros hasta septiembre, un 13,1% más

Archivo - Imagen de recurso de una persona utilizando su teléfono móvil. - PEXELS - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

América Móvil, el grupo mexicano de telecomunicaciones del magnate Carlos Slim, obtuvo un beneficio neto de 72.015 millones de pesos (3.433 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que supone un incremento interanual del 13,1%.

Los ingresos se situaron en 728.549 millones de pesos (34.732 millones de euros), un 4,3% más. La división de servicios aportó 617.702 millones de pesos (29.447 millones de euros) y la de equipos 105.498 millones de pesos (5.029 millones de euros). Constaron 5.348 millones de pesos (255 millones de euros) de origen no especificado.

Después, el sumatorio de costes de actividad, administración o de tipo comercial en los que incurrió la compañía avanzó un 3,4%, hasta los 435.980 millones de pesos (20.784 millones de euros), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 5,5% y cerró en los 292.568 millones de pesos (13.947 millones de euros).

Ya solo en el tercer trimestre, América Móvil se anotó unas ganancias de 24.282 millones de pesos (1.174 millones de euros) y una facturación de 250.634 millones de pesos (11.948 millones de euros), un 7% y un 7,6% más, respectivamente.

A fecha de 30 de septiembre, la multinacional presente en gran parte de Latinoamérica, pero, también, en Austria, contaba con 332,4 millones de líneas móviles, 80,3 millones de líneas fijas y 38,2 millones de accesos de banda ancha.

"Los ingresos de América Móvil en el tercer trimestre ascendieron a 251.000 millones de pesos [...] Los ingresos por servicios crecieron un 7,2%, impulsando un aumento del 8,9% en el Ebitda, que alcanzó 102.000 millones de pesos [4.863 millones de euros]", ha explicado la hoja de resultados.

"El margen Ebitda se ubicó en 40,8%, ligeramente por encima del registrado un año antes. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron un 5,3% y el Ebitda un 6,7%", ha completado el documento.