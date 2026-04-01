México.- Claudia Sheinbaum releva al jefe de Aduanas y apuesta por digitalizar el servicio y mejorar la recaudación

Archivo - Contenedores en un puerto. - Paul Hennessy/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este miércoles la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas y su relevo por Héctor Alonso Romero Gutiérrez, al tiempo que ha apostado por la modernización del sistema y por la mejora de la recaudación.

Según ha explicado durante su conferencia de prensa matinal conocida como 'mañanera', la marcha de Marín Mollinedo responde a un acuerdo previo que contemplaba que ostentase el cargo durante un año. En este sentido, Sheinbaum ha rechazado que el reemplazo obedezca a un mal desempeño o a motivaciones políticas.

La mandataria ha indicado que el papel de Marín Mollinedo al frente de Aduanas ha sido "extraordinario" y que este continuará trabajando para el Gobierno federal, pero en Yucatán.

Por otro lado, Romero Gutiérrez asumirá la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas con el mandato de digitalizar el servicio y elevar la recaudación aduanera.

El nuevo responsable comercial cuenta con experiencia en estos asuntos tras trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, colaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o participar en el consejo de administración de la 'teleco' Altán Redes.