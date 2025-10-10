Grupo México lamenta el rechazo de Citi a su oferta por Banamex y le desea "éxito" en la venta del 25%

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conglomerado Grupo México ha lamentado el rechazo de Citigroup a su oferta por el 100% de Banamex, el cuarto mayor grupo financiero de México, pero le ha deseado "éxito" en la operación de venta del 25% de la entidad al empresario Fernando Chico Pardo.

"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país", señaló la compañía en un comunicado remitido a la Bolsa Mexicana de Valores.

Por otra parte, ha animado a Citi a seguir adelante en su operación con Chico Pardo para que "repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano".

Grupo México ha resaltado que su propuesta ofrecía "un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%, además de que cumplía "plenamente" con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias.

Citi decidió el pasado jueves rechazar la oferta de Grupo México tras considerar su propuesta, incluyendo, entre otros aspectos, "las consideraciones financieras y la certeza de la transacción". En contraposición, la entidad cree "firmemente" que la transacción a Chico Pardo les permite completar la desinversión del grupo financiero "de manera responsable".

La oferta al empresario mexicano, anunciada a finales del mes de septiembre, consiste en la venta del 25% de Banamex a Chico Pardo y a miembros de su familia por un valor estimado de 42.000 millones de pesos (1.957 millones de euros).