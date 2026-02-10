La mexicana Cemex invierte en la 'startup' WtEnergy para impulsar la economía circular

Archivo - Oficinas de Cemex en Madrid. - CEMEX - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La unidad de capital riesgo corporativo de la cementera mexicana Cemex, Cemex Ventures, ha anunciado una inversión en Waste to Energy Advanced Solutions (WtEnergy), una 'startup' especializada en la conversión de rediduos sólidos no reciclables y biomasa en energía limpia.

Con esta operación, Cemex Ventures impulsa el desarrollo y escalabilidad de una tecnología capaz de transformar residuos en gas de síntesis (syngas) de baja huella de carbono, hidrógeno limpio y otros bioproductos, además de acelerar la integración de fuentes de energía limpia en la actividad global de fabricación de clínker y cemento de Cemex.

La decisión de Cemex Ventures sigue a la subvención de 4,4 millones de euros del Fondo de Innovación de la Unión Europea a WtEnergy para desarrollar su tecnología de conversión de residuos en combustibles.

Esta 'startup' también está liderando el proyecto HYELD de Horizonte Europa en la planta de Cemex en Alcanar (Cataluña), dotado con 10 millones de euros y centrado en transformar biorresiduos en hidrógeno limpio de alta pureza.

"El avance de tecnologías que convierten residuos en combustibles limpios y soluciones bajas en carbono es esencial para la descarbonización del sector de la construcción. Con esta nueva inversión, reforzamos nuestro compromiso de apoyar a startups que están redefiniendo el futuro energético de la industria y generando valor tangible en toda la cadena de valor del cemento", señaló el gestor de inversiones en Cemex Ventures, Alfredo Carrato.