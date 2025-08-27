México conserva su tasa de desempleo en el 2,7% durante el segundo trimestre de 2025

Archivo - La tasa de desempleo de México se mantiene en el 2,7% en el segundo trimestre de 2025 - EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MÉXICO, 26 Aug (EUROPA PRESS)

En el segundo trimestre de 2025, México mantuvo su tasa de desempleo en el 2.7%, equivalente a 1.6 millones de personas, cifra que no presentó variaciones en comparación con el mismo periodo del año anterior, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de este lapso, desde abril hasta junio, la tasa de participación activa, referente a las personas con empleo que buscan activamente otro, se posicionó en 59.5% de la población mayor de 15 años.

Un dato significativo fue el aumento en la tasa de informalidad laboral que alcanzó el 54.8% del total de ocupados, lo que representa un incremento de 398,000 personas, situándose por encima del 53.3% observado durante el mismo trimestre de 2024.

El número de personas económicamente activas se incrementó ligeramente a 59.4 millones, un aumento de 114,000 personas en comparación con el año anterior.

Al desglosar la distribución por sectores económicos, se observó que 6.3 millones de personas (10.6%) trabajaron en el sector primario, mientras el sector secundario o industrial concentró el 24.5% de ocupados y el terciario, el 64.1%.

El sector comercio presenció un crecimiento anual, agrupando al 19.8% de la población ocupada con un incremento de 131,000 personas. Por otro lado, la industria manufacturera vio una disminución de 118,000 personas, representando el 16.1% del total. En contraste, el sector primario experimentó un ascenso con 55,000 personas adicionales y, aunque la construcción vio una reducción anual de 226,000 personas, los sectores de restaurantes y servicios de alojamiento, así como los financieros y corporativos, experimentaron un auge con 229,000 personas más que el año anterior.