México registra en agosto un superávit comercial de 531,8 millones tras el déficit de 745,5 millones de julio

Archivo - Bandera de México ondeando en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La balanza comercial de México se anotó en agosto un superávit de 605 millones de dólares (531,8 millones de euros) que contrastó con el saldo negativo de 848 millones de dólares (745,5 millones de euros) del pasado mes de julio.

Según se desprende de los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país norteamericano exportó artículos por 78.010 millones de dólares (68.576 millones de euros) y los importó por 77.405 millones de dólares (68.044 millones de euros), un 40,4% y un 34,2% más, respectivamente.

El valor de las ventas estuvo dominado por los bienes manufacturados, que generaron 73.619 millones de dólares (64.716 millones de euros), un 42,6% más. Los mayores aumentos se observaron en los epígrafes de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (122,3%); productos minerometalúrgicos (50,4%); y productos plásticos y de caucho (10,6%).

Después, las importaciones de bienes intermedios, con 63.255 millones de dólares (55.606 millones de euros), y, en menor medida, las de bienes de consumo, con 9.132 millones de dólares (8.028 millones de euros), concentraron el grueso de las compras al exterior. Las primeras crecieron un 41,9% y las segundas un 8,9%.

Ya en el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, México envió mercancías al extranjero por 549.378 millones de dólares (482.942 millones de euros), un 29,3% más, y los adquirió por 539.537 millones de dólares (474.291 millones de euros), un 26,8% más.