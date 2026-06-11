May 15, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: To commemorate Teacher's Day, thousands of teachers took to the streets of Mexico City to march to the ZOCALO - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press / Contacto

CIUDAD DE MÉXICO 11 Jun. (Claudia Guerrero. AGENCIA REFORMA) -

La Secretaría de Hacienda aseguró que la principal exigencia de la CNTE de revertir la reforma pensionaria del ISSSTE de 2007 no está contemplada en el presupuesto federal ni en la planeación financiera de los próximos años.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, respaldó las estimaciones presentadas previamente por el director general del ISSSTE, Martí Batres, quien advirtió que atender esa demanda tendría un costo equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto.

"El efecto de atender dicha propuesta no se encuentra contemplado en el presupuesto de este año, ni en la programación para los siguientes años", aseguró.

El pasado lunes, Batres sostuvo que una eventual abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 tendría un costo cercano a 7 billones de pesos, monto equivalente a alrededor de 20 puntos del PIB, por lo que consideró inviable financieramente restablecer el esquema pensionario anterior.

Ayer, durante la conferencia "Derecho de réplica", Amador fue consultado sobre los cuestionamientos de la Coordinadora, cuyos dirigentes han rechazado las cifras difundidas por el Gobierno y han insistido en que existe margen presupuestal para atender sus demandas.

En respuesta, el funcionario sostuvo que la información financiera del Gobierno federal es pública y permite dimensionar el impacto de una medida de esa magnitud.

"El Gobierno federal es muy transparente respecto a la evolución de los datos del presupuesto. Tú puedes revisar el presupuesto partida por partida y peso a peso", señaló.

"Creo que es muy fácil inferir los posibles efectos checando las órdenes de magnitud que están en el presupuesto", añadió.

La derogación de la reforma del ISSSTE de 2007 se ha mantenido como una de las principales demandas de la CNTE durante las movilizaciones, plantones y bloqueos que ha realizado en las últimas semanas en la Ciudad de México.

El Gobierno federal ha planteado alternativas para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación, pero hasta ahora ha descartado revertir por completo el sistema pensionario debido al impacto que tendría sobre las finanzas públicas.

Sin embargo los maestros no han aceptado hasta ahora un no por respuesta, ALEGAN que se trata de un compromiso asumido hace más de dos años por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El 14 de abril de 2024, en Sinaloa, la entonces candidata presidencial se comprometió a revisar la reforma pensionaria impulsada durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Desde entonces, la derogación de esa legislación se convirtió en una de las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ya como Presidenta, el 26 de mayo de 2025, la Mandataria señaló que no impulsaría la derogación de la reforma por falta de recursos presupuestales

La Presidenta sostuvo que el Gobierno federal no cuenta con recursos suficientes para revertir la reforma.

"Lo que nosotros les decimos es no se puede regresar a la Ley del ISSSTE del 2007 porque no alcanzan los recursos", sostuvo.