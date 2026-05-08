Unión de Padres

Archivo - Imagen de recurso de un aula infantil. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

MONTERREY, 8 (Daniel Santiago Cruz. AGENCIA REFORMA

La Unión Neolonesa de Padres de Familia calificó como un retroceso e injustificada la reducción de semanas completas de clases, ante los esfuerzos por salir del rezago educativo en el Estado.

"Nuevo León y México enfrentan retos importantes en materia de aprendizaje", apuntó la organización.

"La reducción de varias semanas completas de clases en el ciclo escolar representa un retroceso en los esfuerzos por fortalecer habilidades fundamentales como la lectura, las matemáticas y la comprensión".

En un comunicado esta noche la Unión señaló afectaciones a la organización de las familias en el aspecto laboral, el económico y de cuidado, especialmente en aquellos hogares donde ambos padres trabajan.

Además, indicó, el Mundial de Futbol no impacta a todos los municipios del Estado, por lo que no justifica una medida generalizada que afecte a toda la comunidad educativa.

Por otro lado, para las altas temperaturas propone alternativas viables como ajustes de horario, adecuaciones en infraestructura, esquemas híbridos o medidas regionalizadas que permitan proteger la salud sin sacrificar el aprendizaje.

"Asimismo, preocupa que desde el ámbito federal se planteen decisiones de alto impacto educativo sin un análisis integral de las realidades escolares, familiares y regionales, lo que refleja una desconexión con las condiciones que viven diariamente las comunidades educativas", señala el documento".

Reducir de forma excesiva el ciclo escolar y concluirlo con prisas representa una afectación directa al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad, concluyó.