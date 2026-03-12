Cámara de Diputados mexicana rechaza propuesta de reforma electoral de Sheinbaum

México.- La Cámara de Diputados de México rechaza la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 11 Mar (EUROPA PRESS)

La Cámara de Diputados en México rechazó un importante proyecto de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando así su primer revés en esta instancia legislativa. La propuesta, que necesitaba una mayoría calificada para su aprobación, solo logró reunir 259 votos a favor, frente a 234 en contra y una abstención, quedando muy por debajo de los 334 votos requeridos para cambios de carácter constitucional.

Entre las modificaciones que sugería el proyecto se incluía una reducción del 25% en los fondos públicos destinados tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos, la eliminación de 32 senadores, así como una reforma en las reglas para la elección de diputados por representación proporcional en la Cámara Baja. Además, planteaba prohibir la reelección consecutiva de los diputados.

Sin embargo, partidos aliados al gobierno como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se posicionaron en contra de la reforma. Argumentan que los cambios propuestos en el sistema de representación proporcional podrían poner en riesgo el sistema democrático del país, al favorecer al partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y consolidar aún más su predominio en la política nacional.

El fracaso de esta iniciativa legislativa no sorprendió a muchos, ya que tanto el PT como el PVEM habían anticipado su oposición al proyecto. La falta de una mayoría de dos tercios dejó a Sheinbaum y su partido sin el respaldo necesario para llevar adelante la reforma. Antes del debate en el parlamento, el líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, reconoció la difícil situación al expresar a medios de comunicación: "no lograremos una mayoría cualificada, y yo no soy ni mago ni alquimista, soy realista". Este resultado subraya los desafíos que enfrenta la actual administración para implementar cambios significativos en la ley electoral del país.