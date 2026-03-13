Sheinbaum acusa a diputados mexicanos de "traicionar al pueblo" por rechazar reforma electoral

México.- Sheinbaum acusa de "traicionar al pueblo" a los diputados mexicanos que rechazaron la reforma electoral - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 12 Mar (EUROPA PRESS)

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó duramente a los legisladores por su reciente rechazo a la reforma electoral propuesta por el gobierno, diseñada para reducir los beneficios de los partidos políticos y mejorar la participación ciudadana. En su habitual conferencia matutina, insistió en que no se debe "traicionar al pueblo" y recalca la importancia de combatir el régimen de corrupción y privilegios imperante.

La reforma, que buscaba disminuir en hasta un 25% los fondos públicos destinados a las autoridades electorales y partidos, además de eliminar 32 escaños en el Senado y modificar el sistema de elección de diputados por representación proporcional, fue rechazada ampliamente en el Congreso. Obtuvo 259 votos a favor, quedando a 75 de los necesarios para su aprobación, con 234 en contra y una abstención.

Sheinbaum apuntó directamente a los diputados de partidos establecidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que no apoyaron la propuesta, señalando que solo aquellos de su partido, Morena, junto con doce de Los Verdes y uno del PT, votaron a favor. La presidenta subrayó su compromiso de redireccionar los recursos públicos hacia la población a través de programas sociales e infraestructura.

Ante este revés, anunció un 'plan B' que mantiene el objetivo de recortar gastos y privilegios considerados excesivos, esperando recuperar unos 4.000 millones de pesos mexicanos para emplearlos en servicios esenciales para la población. Este nuevo enfoque también busca fortalecer la consulta popular y hacer hincapié en los privilegios que aún persisten en los niveles locales de gobierno.

Sheinbaum reafirmó su postura ante el rechazo inicial y aseguró que seguirá luchando por una transformación que no comprometa sus principios, siempre con el objetivo final de favorecer a la ciudadanía sobre los intereses políticos establecidos.