Sheinbaum atribuye al "machismo" críticas de la oposición por presunta influencia de López Obrador

Sheinbaum achaca al "machismo" los ataques de la oposición sobre la supuesta influencia de López Obrador - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 18 Mar (EUROPA PRESS)

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, atribuyó el pasado miércoles los críticos señalamientos de la oposición, los cuales sugieren una supuesta dependencia de sus decisiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al "machismo". Defiende firmemente su autonomía y la unidad dentro del proyecto político conocido como la Cuarta Transformación, iniciado por López Obrador en 2018.

Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum remarcó que, aunque existen diferencias individuales y estilísticas entre ella y el expresidente, comparten el mismo proyecto político. Resaltó que los intentos por presentarla como subordinada a López Obrador se basan en dos suposiciones: la primera, un intento por desligarla del legado de López Obrador y, la segunda, una percepción machista de que las mujeres no pueden ejercer liderazgo sin la intervención masculina. "Como si me hablara todos los días por teléfono para decirme qué tengo que hacer", expresó, desmitificando la idea de que su gestión está dictada por alguien más.

La presidenta de México también señaló que los esfuerzos por romper su conexión con la Cuarta Transformación son inútiles ya que ella creció dentro de este proyecto y está firmemente arraigada en sus convicciones. "Quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a rompar porque somos parte de un proyecto. Yo crecí en ese proyecto y tengo mis convicciones", afirmó Sheinbaum, subrayando su compromiso y autonomía.

Finalmente, Sheinbaum criticó la visión machista detrás de estos ataques, la cual sugiere que las mujeres son incapaces de tomar decisiones propias o de liderar sin la influencia masculina. A pesar de las críticas, restó importancia a estas nociones, confiando en que la población reconoce la verdad. "Están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente, la verdad", concluyó, resaltando su independencia y capacidad de liderazgo frente a los desafíos políticos contemporáneos.