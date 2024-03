Secuestradas 25 personas, incluidos diez menores, en Culiacán, México

Sheinbaum y Gálvez se cruzan reproches por el secuestro



MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han informado del secuestro de 25 personas de tres familias, incluidos diez menores de edad, en la localidad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa.

Más tarde, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha informado de que hasta 18 de los secuestrados han sido ya liberados y que 13 de ellos se encuentran incluso en sus domicilios. La Fiscalía General de Sinaloa continúa investigando el paradero de los otros siete secuestrados.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, ha relatado que los 18 fueron liberados en dos puntos distintos y que no quisieron interponer denuncias.

En la operación participan efectivos militares, de la Guardia Nacional, de la policía estatal, policía municipal y Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República.

REACCIONES POLÍTICAS

Tras conocerse el secuestro, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a presidir México, Claudia Sheinbaum, ha pedido mirar las causas de este tipo de delitos y no "mano dura" como propone la oposición.

"Es la atención a las causas y seguir trabajando en la cero impunidad, no es un asunto de mano dura, es un asunto de justicia que es distinto porque la mano dura te lleva al autoritarismo y nosotros no queremos un México autoritario, nosotros queremos un México democrático y de libertades", ha apuntado en rueda de prensa recogida por el diario 'El Universal'.

Sheinbaum ha argumentado que "no estoy muy de acuerdo de que cada vez hay más casos de estos o había más en el 2018". "Habría que medirlos. Ustedes saben que todos los índices delictivos a nivel nacional están bajando, (pero) eso no significa que no siga habiendo problemas de inseguridad en el país y tenemos que acelerarlo", ha añadido.

En cambio, la candidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, ha denunciado la estrategia "abrazos no balazos" de la mentora de Sheinbaum, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

"El gobierno de Morena, en Sinaloa, dice que estas cosas lamentablemente ocurren. Se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellas muchos niños. Efectivamente, estas cosas suceden, pero ocurren cuando se les dan abrazos a los criminales y no nos ponemos del lado de las víctimas.

Además, ha criticado a Sheinbaum porque "va a decir que México está mejor que nunca". Por eso "tenemos que luchar duro en estas elecciones para regresarle la paz y la tranquilidad a México". "México no merece seguir en esta ola de violencia, en esta inseguridad", ha planteado duarnte un acto electoral en Ciudad de México.