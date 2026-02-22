EEUU confirma su apoyo en el operativo que ha terminado con el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que la operación militar de México en la que este domingo han muerto Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' --considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-- y otros seis miembros del grupo, ha contado con el apoyo de la Inteligencia estadounidense.

"Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco (México), en la que fue eliminado 'El Mencho', un infame narcotraficante", ha declarado en redes sociales, donde ha elogiado y agradecido al Ejército mexicano "su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación" contra "uno de los principales objetivos traficantes de fentanilo en nuestro país".

Leavitt ha querido recordar que Trump designó "acertadamente" el año pasado al CJNG como organización terrorista extranjera y ha reiterado que el "claro" mensaje del mandatario: "Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país se enfrenten a la ira de la justicia que tanto se merecen".

Horas antes, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, ha expresado su reconocimiento al Gobierno de México por la muerte de Oseguera. "Acabo de ser informado de que las fuerzas mexicanas de seguridad han matado a 'El Mencho', uno de los más sanguinarios capos de la droga", ha publicado en redes sociales. "Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana", ha remachado en español.

El 'número dos' de la cartera diplomática estadounidense ha expresado su "tristeza" y "preocupación" por las imágenes de violencia. "No me sorprende que los malos respondan con terrorismo, pero jamás debemos perder el valor", ha añadido. Decenas de países, incluidos Estados Unidos, Canadá, España, Rusia, Bolivia o Ecuador, han emitido alertas por la situación de inseguridad desencadenada tras la muerte de Oseguera, emplazando a sus nacionales a permanecer bajo refugio y a limitar al máximo sus movimientos.

La muerte de Oseguera ha tenido lugar en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital de Jalisco, Guadalajara, según ha informado el Ministerio de Defensa mexicano, en una operación de las fuerzas especiales del Ejército en la que han fallecido otros seis miembros del CJNG mientras que al menos dos integrantes han sido detenidos.

Mientras, tres miembros del Ejército han resultado heridos y han sido ya trasladados a Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia tras una operación que, destaca Defensa, "contó con información complementaria por parte de autoridades" de Estados Unidos.