EEUU/México.- Congresistas demócratas advierten a Trump ante cualquier uso no autorizado de la fuerza en México

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 75 congresistas demócratas estadounidenses han remitido una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advierten de que no se emplee la fuerza militar "sin autorización" en Venezuela, pero tampoco en territorio mexicano y han defendido la necesidad de cooperar con las autoridades del país vecino.

"Le escribimos para expresar nuestra drástica oposición al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y las amenazas del presidente y de cargos de la Administración refiriéndose a una acción militar estadounidense dentro de México sin consentimiento de México y sin autorización del Congreso", han planteado.

La carta ha sido firmada por 75 congresistas a iniciativa de los miembros de la Cámara de Representantes Gregory Meeks, Joaquín Castro y Greg Stanton y en ella argumentan que una acción así contra México podría afectar a la cooperación bilateral en materia de seguridad, perjudicar a empresas estadounidenses y a la política antidroga.

Además han destacado que "violaría la soberanía de México y perjudicaría la nueva era de cooperación que ha propiciado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum".

Los congresistas denuncian así las recientes declaraciones de Trump en las que advierte de una posible intervención militar contra los cárteles de la droga en suelo mexicano. "Los cárteles están gobernando México (...). Tenemos que hacer algo", afirmó Trump en una entrevista con Fox News emitida el 3 de enero. Anteriormente, el 9 de diciembre, fue interrogado en entrevista con el portal Politico sobre si consideraría una acción en México. "Claro que lo haría", respondió.