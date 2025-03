Sheinbaum se muestra "optimista" y espera que no se apliquen los aranceles de Trump tras el 2 de abril

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado este domingo "optimista" sobre la aplicación de los aranceles anunciados por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, aludiendo a que las regulaciones del acuerdo T-MEC --el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que el inquilino de la Casa Blanca negoció en su primer mandato-- prohíben la imposición de dichos impuestos.

"Quiero expresarles que somos optimistas porque (..) el gobierno de Estados Unidos anunció que pondría aranceles recíprocos a todos los países del mundo (...) México no está en ese ámbito pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos", ha señalado en un acto público recogido por el portal de noticias Animal Politico.

Durante el evento celebrado en Ciudad de México, la mandataria ha destacado que, entre y febrero de 2025 el tráfico de fentanilo se redujo más de un 30 por ciento "gracias a las incautaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas", después de que su par estadounidense lo impusiera como condición a la retirada de aranceles.

Sheinbaum ha vuelto a presumir de que la decisión del magnate neoyorkino de paralizar los aranceles a productos procedentes de México y Canadá contemplados en el acuerdo de libre comercio norteamericano hasta el próximo 2 de abril, es fruto del "diálogo y la cooperación" entre ambos países.

"Este, repito, es un logro de todas y de todos (...) Así que es menester fortalecer nuestra relación económica respetando nuestras soberanías, en vez de confrontarnos. Como lo he mencionado en diversas ocasiones: nosotros no competimos, nos complementamos y con ello, fortalecemos nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos", ha defendido.