Trump y Sheinbaum abordan las relaciones bilaterales en una "productiva" llamada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abordado este jueves las relaciones bilaterales con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en una conversación telefónica que ambos han destacado como "productiva".

"Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum, de México. Fue muy positiva para ambos países", ha anunciado en Truth Social, donde ha asegurado que "volveremos a hablar pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países".

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la conversación "se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio", entre otros temas, y ha elogiado a la dirigente mexicana, de la que ha dicho es "maravillosa y muy inteligente". Los mexicanos "deberían estar muy contentos por ello", ha considerado.

En la misma línea se ha expresado Sheinbaum, al subrayar una conversación "productiva y cordial" con su par estadounidense. "Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral", ha recalcado en su cuenta de X, si bien no ha indicado que hayan abordado cuestiones relacionadas con la frontera ni con la seguridad.

"Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente", ha agregado sobre una llamada en la que también ha tenido "el gusto de saludar" a la primera dama, Melania Trump, a quien conoció durante su última visita a Washington el pasado diciembre.