EEUU sanciona a más de medio centenar de personas y entidades mexicanas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Archivo - Emblema del cártel Jalisco Nueva Generación - CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de medio centenar de personas y entidades mexicanas que relaciona con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que ha descrito como "un golpe crucial a la cúpula de una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas del hemisferio".

"En una acción histórica para debilitar el narcoterrorismo, Estados Unidos sanciona a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, asestando un golpe crucial a la cúpula de una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas del hemisferio", ha afirmado el portavoz del Departamento de Estado Thomas Pigott en un comunicado.

Según la cartera que lidera Marco Rubio, estas sanciones "desarticulan una amplia gama de actividades delictivas y terroristas del CJNG en varios estados mexicanos".

La medida, además, "también apunta a Juan Carlos González, alias 'Pelón', ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, y nuevo líder del CJNG". Asimismo, ha recordado que el Departamento "continúa ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares (casi 4,4 millones de euros), en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos, por información que conduzca a su arresto y/o condena". "Los días de impunidad de Pelón están contados, será llevado ante la justicia", espeta el comunicado.

"Miembro veterano del cártel, Pelón ascendió a este puesto tras la muerte de su padrastro, El Mencho, quien falleció durante una operación del gobierno mexicano en febrero de 2026. Pelón, también conocido como "Juan Carlos Valencia González", enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia", ha recordado, por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, en un comunicado.

En el mismo, la OFAC, principal ente sancionador del Ejecutivo estadounidense, ha subrayado que este conjunto de designaciones "ponen de manifiesto cómo los líderes y altos cargos de los cárteles mexicanos suelen confiar sus bienes a familiares cercanos y socios de confianza".

"Estas personas suelen ocupar puestos de liderazgo en empresas de su red, con el fin de reducir el riesgo de que dichas empresas y sus integrantes sean objeto de futuras investigaciones", explica en una nota en la que desgrana un conjunto de sanciones contra la red empresarial y familiar de Audias Flores Silva, alias 'Jardinero'.

Uno de sus socios más importantes "es César Alejandro Villasenor Olivares (alias 'El Güero Conta')", de quien el Tesoro asegura que "es responsable de supervisar la red de 'Jardinero', compuesta por empresas fachada, particulares y familiares, (y) diseñada para ocultar el interés de 'Jardinero' en los bienes obtenidos inicialmente con ganancias ilícitas".

También incluye la de Gerardo Botello Rozalez, alias 'El Cachas', de quien ha recordado que "fue vinculado al centro de entrenamiento del Rancho Izaguirre", unos terrenos en Jalisco empleados por el CJNG como centro de confinamiento, adiestramiento y exterminio donde se descubrieron numerosos restos humanos e incluso tres hornos crematorios clandestinos.

En este caso, la OFAC también ha designado "a la esposa más reciente de 'El Cachas', Liliana Cisneros Tapia, y a sus hijos --Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz-- por su participación en las entidades corporativas mencionadas".

Entre las actividades que el Tesoro atribuye al CJNG y a sus miembros, se encuentran el "tráfico de fentanilo y robo de combustible", el "tráfico de cocaína" y el "lavado de dinero de terceros".