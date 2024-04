El encargado de la Embajada de México reivindica el orden jurídico nacional ante la entrada de la Policía ecuatoriana

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, ha recordado la primacía del "orden jurídico mexicano" dentro de la misión diplomática, escenario la madrugada del viernes al sábado de una incursión de la Policía ecuatoriana para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, una operación que ha desembocado en la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En un comunicado a la nación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la operación policial al esgrimir que una condena previa contra Glas prevalecía sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.

Noboa, además, lamentó que la diplomacia mexicana había "abusado de las inmunidades y privilegios" al conceder al ex vicepresidente un "asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional" antes de reiterar que Glas ya había sido "condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes".

En respuesta, y ya en redes sociales, Canseco ha recordado que "dentro de la Embajada de México en Ecuador tiene vigencia el orden jurídico mexicano" y que "cuando una autoridad extranjera ingresa a la Embajada, ya no es autoridad".

Así pues, "si detiene a una persona dentro de la Embajada es un delito conforme al orden jurídico mexicano y sin legitimidad", ha zanjado Canseco en su mensaje, publicado en su cuenta de la red social X.

En los minutos posteriores a la intervención de la Policía de Ecuador, Canseco denunció que había sido víctima de una agresión por parte de los agentes cuando intentó impedir su acceso a la misión, un hecho que fue captado por las cámaras de los periodistas que rodeaban la Embajada.

"Me han golpeado. Me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura", lamentó ante los medios ecuatorianos a las puertas de la Embajada.

La labor de Canseco ha sido aplaudida este sábado por la ministra de Exteriores mexicana, Alicia Bárcena. "Reconocimiento a Roberto Canseco por su valiente defensa de la integridad de la Embajada de México en Ecuador. Orgullo del Servicio Exterior Mexicano. Gracias por implementar una diplomacia contundente", ha manifestado la titular de Exteriores en redes sociales.