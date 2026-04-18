Sánchez se reúne con Sheinbaum para zanjar el choque entre España y México por la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la IV Reunión en defensa de la democracia. - MONCLOA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido este sábado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de varios años de fricciones entre ambos países por la exigencia de disculpas al Rey Felipe VI por la Conquista.

Ambos dirigentes han mantenido un breve encuentro en Barcelona, aprovechando la celebración de la IV Reunión en defensa de la democracia, a la que ha acudido la dirigente mexicana al igual que varios dirigentes de izquierda de todo el mundo.

Con esta reunión se pone fin a una etapa de choque, después de que en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, reclamase una disculpa al monarca español por los excesos tras la llegada de los españoles a América en el siglo XVI.

Este mismo sábado a su llegada, Sheinbaum lanzó un mensaje conciliador, asegurando que no hay crisis diplomática con España y que "nunca la ha habido". "Lo importante es reconocer la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", señaló al inicio de la jornada.

La visita de Sheinbaum --la primera que realiza a Europa desde que asumió la presidencia en 2024-- y la reunión con Sánchez, vienen precedidas de varios gestos desde España, una vez que el Rey admitió que hubo "muchos abusos" durante el periodo de la Conquista.