Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian en México doce años "sin respuestas" desde su desaparición

Manifestación por los normalistas de Ayotzinapa en México - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2018 han encabezado este sábado una protesta para denunciar los doce años "sin respuestas" transcurridos desde el incidente, en el que estarían implicados tanto las fuerzas de seguridad como grupos criminales.

En un acto celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México las familias han repetido ante miles de simpatizantes las preguntas que llevan planteando desde entonces: ¿qué pasó esa noche?, ¿quiénes agredieron a los 43 normalistas?, ¿quiénes se los llevaron?, ¿por qué?, y, sobre todo, ¿dónde están?.

"A 12 años no tenemos respuesta", han resaltado los familiares en un comunicado conjunto leído junto a, por primera vez, otros de sus hijos y nietos. "Nos acompañan familias enteras porque es un día importante para seguir levantando la voz", ha destacado Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres, que criticó por insuficientes los avances en la investigación, según recoge la prensa mexicana.

María Magdaleno Maestro, madre del normalista desaparecido Antonio Santana, ha apelado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que se profundicen las líneas de investigación que ya han sido planteadas por el equipo de expertos. "Las líneas de investigación ya están. Nuestro equipo de expertos ya tiene sentadas las líneas de investigación sobre la mesa, sólo pedimos que las siga, que las siga", ha planteado.

Asimismo han demandado la entrega de los alrededor de 800 folios que retiene el Ejército y que, según las familias, podría contener información relevante para esclarecer el caso.

Más de 7.000 personas han arropado a las familias de los normalistas en una marcha por el centro de la capital mexicana, principalmente estudiantes normalistas y organizaciones solidarias, bajo el lema "Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga".

En la marcha participaron alrededor de 50 personas vestidas de negro y con el rostro cubierto que provocaron daños en el mobiliario urbano, rompieron algunos escaparates y pintaron consignas en paredes y vallas.

Protagonizaron además un enfrentamiento con granaderos a los que lanzaron piedras y otros objetos sin que el conflicto pasara a mayores ni se realizara ninguna detención.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación que reveló que los policías entregaron a los activistas a los criminales.