La Fiscalía mexicana ordena la detención de un hombre sospechoso del asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte

Archivo - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha confirmado este miércoles que ha emitido una orden de detención contra un hombre por ser el presunto autor del asesinato el pasado sábado de la estudiante canaria de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte.

"Ayer obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino (que) responde al nombre de Francisco Javier M.", ha señalado en declaraciones a la prensa el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron.

El magistrado, que brindará más detalles sobre la investigación "en las próximas horas", ha señalado que, para la identificación del sospechoso, se han servido de los vídeos recabados de algunas cámaras de seguridad del lugar del crimen e información aportada por los ciudadanos.

Blumenkron ha asegurado que se trata de "indicios importantes", si bien ha advertido de que, si "esos vídeos o esa información no van acompañadas de otras pruebas, no tendríamos éxito ante un juez en un proceso". "La sociedad nos ha aportado indicios (que) deben robustecerse con pruebas técnicas como lo estamos haciendo para que la identidad del presunto responsable sea certera", ha reiterado.

Asimismo, ha declarado que la búsqueda del presunto autor --identificado por los medios mexicanos como Francisco Javier Meléndez, alias 'El Trompas' y conocido por supuestos delitos de robo y asalto-- no se limita a Morelos, sino que se está llevando a cabo en otros territorios del país.

Por otra parte, el fiscal no ha podido confirmar un eventual acercamiento del asesino y su víctima antes del crimen. "No tenemos ninguna otra información que haya tenido reuniones anteriores con ella, simplemente es lo que estamos investigando en estos momentos", ha precisado.