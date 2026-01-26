El Gobierno de México acusa al Cártel Santa Rosa de Lima del tiroteo que dejó once heridos en Guanajuato (centro)

Agentes de seguridad patrullan cerca de la escena de un tiroteo en Salamanca, en el centro de México - Europa Press/Contacto/Mario Armas

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha acusado este lunes al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) del tiroteo masivo que en la víspera dejó al menos once muertos en un campo de fútbol del centro del país, en el marco de una pugna con el Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG).

"De acuerdo con las primeras líneas de investigación, al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG", ha señalado en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La cartera ministerial ha apuntado en su nota a la presunta participación de Moisés Soto, quien pertenece a "Los Marros", un grupo dedicado al narcotráfico, si bien también está acusado de homicidio y extorsión en Irapuato, Salamanca y Celaya, en el estado de Guanajuato.

"Los Marros" está liderada por Mario Eleazar Lara Belman, alias 'Negro' --aunque también se le conoce como 'Camorro' y/o 'Gallo'-- quien, de acuerdo a las autoridades mexicanas, fue detenido en junio de 2020 y está estrechamente vinculado con el Cártel Santa Rosa de Lima, puesto que su hermano Noe Lara Belman, alias 'El Puma', es uno de los fundadores de la organización criminal. De hecho, tanto Mario Lara como Moisés Soto tienen órdenes de búsqueda y captura.

"Mario Eleazar Lara Belman está identificado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya; cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado para ejecución de sentencia. Se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, venta de droga, desaparición forzada de personas", ha señalado en su nota la Secretaría.

Al menos once personas murieron y otras doce, incluido un menor de edad, resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados entrara en un campo de fútbol situado en Loma de Flores, una localidad próxima a Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato, y comenzara a abrir fuego contra los allí presentes.

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca. Ayer (este sábado) tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, en San Vicente de Flores, y la semana pasada se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal (...) donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno", relató el alcalde de Salamanca, César Prieto.