Albares entrega en persona a Sheinbaum la invitación para que asista a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la IV Reunión en Defensa de la Democracia - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha entregado este miércoles en persona a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la carta de invitación para que asista a la Cumbre Iberoamericana del próximo mes de noviembre en Madrid.

Albares se ha reunido con la mandataria mexicana en el marco de la visita oficial que está realizando al país azteca. El encuentro no figuraba en la agenda del ministro difundida la víspera por Moncloa, en la que sí estaba prevista una reunión con su homólogo mexicano, Roberto Velasco Álvarez.

En una declaración a la prensa junto a Velasco, Albares ha agradecido a Sheinbaum que le haya recibido y ha indicado que le ha hecho entrega de la invitación del Rey de España Felipe VI para acudir a la cumbre de Madrid.

"Hemos puesto de manifiesto una vez más la afinidad y la sintonía que tenemos México y España", ha señalado, resaltando la "buena salud" de la que goza la relación bilateral y sin mencionar en ningún momento la polémica en torno al papel de España durante la Conquista.

El encuentro, una señal más de la nueva etapa en la relación bilateral, se ha producido menos de dos semanas después de que la mandataria mexicana viajara a España para asistir a una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas.

Sheinbaum, que no que no suele realizar viajes al exterior, aprovechó su desplazamiento a Barcelona para mantener también un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y asegurar que no había "ninguna crisis diplomática" ni la había habido.

LAS PALABRAS DEL REY

Esta visita solo fue posible después de que el Rey reconociera el pasado 17 de marzo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, un gesto bien recibido por la presidenta mexicana, después de que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, hubiera reclamado por carta al monarca en 2019 una disculpa por los "agravios" cometidos por los españoles en ese periodo.

La agenda de Albares en Ciudad de México también ha incluido durante la jornada la inauguración de la exposición "La mitad del mundo", la misma en cuya inauguración en Madrid el pasado mes de octubre el Gobierno español hizo un primer gesto hacia México, ya que habló de "claroscuros" en la historia compartida e "injusticia".

Y fue durante su visita a esta exposición, acompañado por el embajador mexicano, Quirino Ordaz, cuando Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

NUEVO RECONOCIMIENTO DE LOS GESTOS

A todo ello se ha referido el ministro mexicano en su intervención, en la que ha reconocido "los importantes gestos de diversas autoridades del Estado (español) hacia nuestra historia y hacia nuestras culturas indígenas", en línea con lo que ya había expresado en su momento Sheinbaum.

"Somos dos naciones soberanas que reconocen sus diferencias con madurez y que apuestan por el entendimiento mutuo y la prosperidad compartida", ha reivindicado Velasco, asegurando que España puede contar con México "para seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa".

"México es para España un país hermano con el que desea mantener un diálogo y una cooperación constante", ha dicho a su vez Albares, incidiendo en que si ha viajado al país azteca es "para trabajar juntos en seguir estrechando esos vínculos forjados por una hermandad histórica sustentada en unos valores comunes que miran hacia el futuro".

Según el ministro mexicano, han coincidido en "la importancia de construir una narrativa que asuma nuestra historia con profundidad y con toda su diversidad" y ha agradecido el apoyo del Gobierno español a la organización de la citada exposición. Así las cosas, ha adelantado que se van a "explorar nuevos proyectos" de la historia compartida como puede ser el exilio republicano en México o la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz.