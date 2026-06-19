Imagen de archivo de la Policía de México. - Europa Press/Contacto/Sergei Novikov

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de México ha acusado a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles y a otras cinco personas de planear el secuestro de la edil para obtener 40 millones de pesos (unos dos millones de euros) por el rescate, en un caso que ha llevado ya a la detención de al menos tres personas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de mayo cuando, de acuerdo con las investigaciones, el marido de Nancy Nápoles, José Roberto N., y su cuñado, Óscar N., planearon el secuestro con el objetivo de exigir el rescate, que sería entregado por las autoridades locales.

Los dos hombres habrían aceptado participar en el plan a cambio de 500.000 pesos (unos 25.000 euros). Posteriormente, es vio involucrado la pareja del segundo, Karla Valeria, y a su hermano, Víctor Manuel. Los tres han sido detenidos en el estado de Oaxaca, en el sur del país.

Según la Fiscalía, diversas pruebas han contradicho la versión inicial presentada por la alcaldesa sobre una supuesta "privación ilegal de la libertad". Entre los elementos recabados se encuentran registros que descartan el uso de violencia física durante el hecho y evidencias que apuntan a que la propia funcionaria habría indicado la ruta a seguir para evitar zonas con cámaras de videovigilancia.

La investigación también establece que, durante el trayecto, Nápoles realizó llamadas telefónicas a familiares en las que pidió no informar a las autoridades sobre su presunta desaparición, por lo que se ha solicitado una audiencia para interrogar a la edil.

Mientas, desde su partido, Morena, han iniciado un proceso de suspensión como medida cautelar a medida que avanzan las pesquisas dado que su conducta podría "contravenir los principios fundamentales de los estatutos de la formación y los compromisos éticos", según un comunicado.

"En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación", recoge el texto.