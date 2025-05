Grupo de víctimas de desaparecidos cuestionan la versión del fiscal de México sobre el Rancho Izaguirre

La presidenta Sheinbaum asegura que estas reclamaciones serán tenidas en cuenta

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guerreros Buscadores de Jalisco, un colectivo de víctimas de desaparecidos, ha cuestionado la versión oficial de la Fiscalía General de México sobre el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, que establece que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como campo de adiestramiento y no así como un crematorio.

Raúl Servín, integrante de esta organización, ha mostrado su disconformidad con la versión ofrecida el martes por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. "Es una mentira más del Gobierno hacia nosotros, que nada más buscamos la verdad y la justicia, ha dicho en una entrevista para Radio Fórmula.

"Lamentablemente da un discurso que no tiene validez", ha valorado Servín, quien ha criticado una supuesta falta de voluntad del fiscal general al no aceptar una invitación de la organización para mostrarle "lo que había dentro del rancho".

"No tuvo la delicadeza de presentarse, ni de enviar a una persona en su lugar. Ahora está en la creencia de lo que él quiere, pero no es la verdad", ha dicho Servín, quien ha anunciado que se celebrará una próxima rueda de prensa para desmentir la versión dada por el fiscal general.

Este martes en rueda de prensa, Gertz Manero descartó, en base a las pruebas y los trabajos de los peritos, que el citado rancho sirviera como lugar de exterminio y para hacer desaparecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación y sí como lugar de operaciones y de entrenamiento de nuevos integrantes.

Sin embargo, Guerreros Buscadores de Jalisco habla de la existencia de restos humanos hallados dentro del rancho, así como de más de 400 prendas de vestir. "Hay pruebas de que allí quemaron a personas", ha insistido Servín, quien ha expresado su desilusión por el Gobierno mexicano. "Creíamos en su palabra", ha lamentado.

Posteriormente, este miércoles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que contactarán con Guerreros Buscadores de Jalisco para poder hacerse con toda esa información de la que disponen y puedan cooperar en la investigación.

"Vamos a seguir escuchando, recibiendo a familiares, a madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, y se clarifique, para que no quede duda, lo importante es la verdad, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo, tiene que salir la vedad", ha remarcado en rueda de prensa.

Sheinbaum ha confirmado que ha recibido la carta que este colectivo le hizo llegar para poner en duda las aseveraciones del fiscal Gertz Marero. "Me piden que revise avances que ya tenían con una aérea particular de la Fiscalía, que ellas tienen otra información", ha contado.

La mandataria mexicana ha recordado que la Fiscalía actúa como un ente autónomo y que, al igual que el resto de país, conoció los detalles de la investigación en esa comparecencia que dio el fiscal el martes, si bien confía en que se puedan ampliar las pesquisas y se siga escuchando a las madres de los desaparecidos.

En septiembre de 2024, las fuerzas mexicanas lanzaron una operación sobre el rancho que se saldó con diez detenciones y la liberación de dos personas. Asimismo, se halló a otra sin vida. Si bien, no fue hasta marzo de este año cuando el este colectivo halló evidencias de fue utilizado como campo de exterminio.