Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado este jueves la "ignorancia" y la falta de conocimiento sobre la figura de Hernán Cortés que ha demostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su reciente visita oficial al país, donde se reunió y fue agasajada por la oposición.

"Carlos I de España dice 'no se puede reivindicar a Hernán Cortés'. En el siglo XVI. Hernán Cortés acabó enterrado en México porque en España no lo querían. Aquí tampoco, al final acabó ahí en el abandono. Entonces, imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés", ha manifestado.

Sheinbaum ha relatado que Cortés "se caracterizó por dos matanzas", por "ser uno de los más crueles invasores", tal y como queda reflejado en los decretos de la época. "Marcaban a los niños en la frente como animales para catalogarlos como esclavos. Ese era Hernán Cortés, el que ordenó la matanza de Cholula", ha contado.

Sheinbaum ha prometido publicar en sus redes sociales esos decretos en los que se aborda esa parte de la historia, además de las palabras que cita de Carlos I. "Nosotros reivindicamos a los pueblos originarios. Reivindicamos que la grandeza de México viene de los valores de los pueblos", ha ensalzado la mandataria.

"Frente a eso, lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés", ha dicho Sheinbaum que, no obstante, ha defendido la libertad de expresión de Ayuso, a la que ha afeado que acuse su Gobierno de no respetar las libertades.

"Bueno, tan democracia hay que pudo venir a decir lo que ella quiso decir. Imagínense si fuéramos un gobierno represor, pues no hubiéramos permitido que viniera, porque finalmente viene a hablar de la política mexicana", ha dicho.

Más tarde, tal y como había prometido, Sheinbaum ha publicado en sus redes sociales el edicto de Carlos I de España, de 1548, en el que "habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana". "Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy", ha dicho.