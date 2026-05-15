AMP.- Sheinbaum mantiene una "excelente" conversación con Trump sobre seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que ha mantenido una "cordial y excelente conversación" telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha apuntado a una pronta visita de "colaboradores" del inquilino de la Casa Blanca.

"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", ha señalado en sus redes sociales.

"Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país", ha agregado la mandataria mexicana.

La conversación se produce después de que la Fiscalía de Nueva York haya abierto una investigación contra el hasta ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya --del partido oficialista Morena-- y otras nueve personas, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Este mismo viernes, el Gobierno mexicano ha confirmado que el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, uno de los nueve coacusados, se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Merida "ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio Marshall" --la agencia encargada de la ejecución de las órdenes emitidas por los tribunales federales, ha indicado el Gabinete de Seguridad en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el Ejecutivo de Sheinbaum ha señalado que "mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional".

A ello se suma la reciente operación llevada a cabo por las autoridades de Chihuahua y con la colaboración de dos agentes de la CIA, que murieron posteriormente en un accidente de tráfico. Sheinbaum ha pedido explicaciones al Gobierno de Estados Unidos por la presencia de estos agentes en un operativo del que no tenía conocimiento y para el que no tenían permiso.