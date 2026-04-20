MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un individuo ha matado a una turista canadiense y posteriormente se ha quitado la vida durante un incidente ocurrido este lunes en la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México; mientras que al menos seis personas han resultado heridas.

De acuerdo con la información inicial dada a conocer en un comunicado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal de México, "un hombre realizó disparos en el lugar" de los hechos, donde "se ha asegurado un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles", y, posteriormente, "se privó de la vida", mientras que una mujer de nacionalidad canadiense "perdió la vida" en el transcurso del suceso.

Asimismo, "de manera preliminar" se han registrado al menos seis personas "lesionadas", cuatro de ellas por arma de fuego y dos más "por caídas", siendo todas ellas trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica, según ha agregado el referido gabinete.

Sin embargo, el responsable de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, solo ha confirmado cuatro personas heridas: dos colombianos, un ruso y una canadiense.

La agresión ocurrió poco antes del mediodía, cuando turistas escucharon los disparos realizados por un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura.

Conocidos los detalles del suceso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su "más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias", al tiempo que ha subrayado estar en contacto con la embajada de Canadá.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", ha manfiestado la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha lamentado en redes sociales que a raíz de este "terrible acto de violencia con armas de fuego" una ciudadana canadiense haya perdido la vida y "otro haya resultado herido".

"Mis pensamientos están con sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto con ellos para prestarles asistencia", ha agregado en ese mismo mensaje.