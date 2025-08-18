Arrestan en Estados Unidos a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, acusado por sobornos en el caso Odebrecht

MÉXICO, 14 Aug (EUROPA PRESS)

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, confirmó la detención del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño, en Estados Unidos, bajo cargos de soborno relacionados con el caso Odebrecht. Treviño, quien estuvo al frente de Pemex en la gubernatura de Enrique Peña Nieto, enfrenta acusaciones por recibir sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos de operación para una planta de polietileno.

"Se detuvo a un exdirector de Pemex, parte de las alertas existentes. Será deportado y juzgado en México por corrupción", indicó Sheinbaum en una conferencia de prensa. Sobre Treviño pesaba una solicitud de extradición desde hace cinco años, derivada de las declaraciones de Emilio Lozoya, su predecesor en Pemex. Lozoya afirmó que Treviño obtuvo aproximadamente cuatro millones de pesos en sobornos, según reportes del diario 'El Universal'.

Tras no comparecer a una audiencia a la que fue citado, por acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol la emisión de una 'alerta roja' contra Treviño. Por otro lado, Lozoya fue arrestado el 12 de febrero de 2020 en Málaga y extraditado a México cinco meses después, enfrentando acusaciones por asociación delictuosa, lavado de capitales y cohecho en relación al caso Odebrecht y la empresa de fertilizantes Agronitrogenados.