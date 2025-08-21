Arrestan a trece implicados en el homicidio de dos funcionarios en la capital de México

MÉXICO, 20 Aug (EUROPA PRESS)

Este miércoles, autoridades mexicanas reportaron el arresto de trece individuos en relación con el asesinato de dos colaboradores cercanos a la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Los fallecidos, identificados como Ximena Guzmán y José Muñoz, perdieron la vida en un tiroteo a finales de mayo.

Brugada reveló durante una conferencia de prensa que el operativo nocturno, ejecutado en coordinación con la gubernatura de México, marca un avance significativo en la investigación. Indicó que tres de los detenidos están relacionados directamente con el homicidio, mientras que los demás contribuyeron en la logística. La alcaldesa resaltó que estos esfuerzos son apenas el comienzo de una larga indagatoria.

Asimismo, Brugada solicitó a las instituciones involucradas continuar con las pesquisas hasta esclarecer completamente los hechos y aseguró que su administración persistirá en su lucha por la justicia. En este sentido, agradeció especialmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo apoyo ha sido fundamental en la cooperación institucional, destacando el trabajo en conjunto como un paso adelante en la batalla contra la impunidad.

La alcaldesa aseguró que el compromiso de su gobierno hacia la seguridad y justicia en la Ciudad de México sigue firme. Por otro lado, Sheinbaum pidió mantener una postura responsable y no especular en torno al caso, prometiendo transparencia en la gestión de la investigación por parte de las autoridades.