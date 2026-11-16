Archivo - Agentes de la Policía estatal de Guerrero en Acapulco (archivo) - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUERRERO

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Eduardo Flores ha sido asesinado por personas no identificadas en la ciudad mexicana de Acapulco, situada en el estado de Guerrero (centro), tal y como han confirmado las autoridades y han denunciado tanto el medio para el que trabajaba como la Federación de Periodistas de Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero ha señalado en un breve comunicado que ya ha abierto una investigación por "homicidio calificado" en torno al suceso, que tuvo lugar en la noche del sábado. "Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso", ha apuntado.

"La Fiscalía General del estado de Guerrero continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron e identificar a quien o quienes resulten responsables", ha destacado, sin que por ahora haya información sobre detenciones en torno al suceso.

Tras ello, Enfoque Informativo, medio para el que trabajaba Flores, ha mostrado su "profundo pesar y absoluta indignación" por el asesinato del periodista, cuyo cuerpo fue hallado en la colonia Canuto Nogueda de Acapulco, según un comunicado publicado a través de redes sociales junto a Grupo Nájera Multimedios.

"Eduardo era un profesional comprometido con el ejercicio periodístico, colaborador de este medio desde hace varios años. Su trabajo se centró en temas de seguridad, Derechos Humanos, desapariciones, servicios públicos y las problemáticas sociales que afectan a Acapulco y a Guerrero", ha resaltado.

"Su voz, su pluma y su dedicación representaban el compromiso diario de informar con responsabilidad y cercanía a la ciudadanía", ha aseverado, antes de recalcar que "este atentado no solo arrebata la vida de un colega, amigo y ser humano valioso", sino que "constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada".

En este sentido, ha expresado su rechazo a "toda forma de violencia contra los comunicadores" y ha reclamado a las autoridades "una investigación exhaustiva, transparente, profesional y sin dilaciones que permita el pronto esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la aplicación de todo el peso de la ley".

"Extendemos nuestra más sentida solidaridad y acompañamiento a la familia de Eduardo, a sus amigos y a todos sus seres queridos en este momento de dolor", ha subrayado Enfoque Informativo. "No nos callarán. Seguiremos informando con la misma determinación y ética profesional que caracterizó el trabajo de Eduardo Flores Salado", ha zanjado.

Por su parte, la Federación de Periodistas de Guerrero ha mostrado su "profunda indignación" por el asesinato y ha solicitado a las autoridades "una investigación exhaustiva, transparente y efectiva que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la Justicia".

"Consideramos fundamental que las autoridades actúen con responsabilidad, agoten todas las líneas de investigación y determinen las circunstancias y los posibles móviles de este crimen, sin adelantar conclusiones", ha dicho el organismo, que ha apelado a "que se conozca la verdad" y "se haga justicia" tras el asesinato de Flores.

"La gravedad de lo ocurrido exige una respuesta contundente de las autoridades. La vida de nuestro compañero fue arrebatada y este hecho no puede quedar impune", ha esgrimido. "Justicia para Eduardo Flores Salado, esclarecimiento de su asesinato y castigo para los responsables. No queremos que este crimen se convierta en una cifra más ni que quede en el olvido", ha apostillado.