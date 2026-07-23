Asesinado a tiros un periodista en Oaxaca, México: es el sexto caso de 2026

Archivo - Agentes de la Policía del estado mexicano de Oaxaca en un vehículo del cuerpo - POLICÍA DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista mexicano Francisco Alejandro Leyva Aguilar ha muerto asesinado a tiros en la localidad de San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca, según han informado medios y condenado autoridades y sociedad civil. Se trata del sexto profesional de medios de comunicación asesinado en 2026 en México.

Leyva, crítico con el gobierno oaxaqueño y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, estaba desayunando cuando fue alcanzado por varios disparos con arma de fuego, según ha informado el diario 'El Sol de México'.

Tras trascender su fallecimiento, la Fiscalía del estado ha manifestado que "condena y lamenta profundamente el homicidio del periodista", expresando su "absoluta solidaridad con su familia, seres queridos y con todo el gremio periodístico ante este acto de violencia".

"Como respuesta inmediata a estos hechos, la Fiscalía ha iniciado las indagatorias, desplegando a personal pericial y a los agentes de investigación para procesar el lugar, recabando todos los indicios físicos y balísticos necesarios", ha indicado, antes de apuntar que "ya se cuenta con inteligencia videográfica fundamental que ha sido integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables".

Al hilo, ha prometido que "se utilizarán todos los recursos técnicos, jurídicos y humanos disponibles para que se conozca toda la verdad". "No habrá impunidad ni tolerancia para quienes atenten contra la vida", ha espetado, subrayando que "el compromiso es claro: dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia".

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha condenado en redes el asesinato de Leyva en nombre de su gabinete, reconociendo al difundo como "un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones".

"Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia", ha mantenido, remarcando que su "posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad".

Precisamente citando al gobernador, el Gabinete de Seguridad de México, parte del Ejecutivo liderado por Claudia Sheinbaum, ha afirmado que "brindará el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del lamentable homicidio (...) mediante el trabajo coordinado con las autoridades de Oaxaca para fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables", prometiendo como las demás instituciones que "este crimen no quedará impune".

ARTICLE 19 PIDE QUE LA INVESTIGACIÓN CONSIDERE EL TRABAJO DE LEYVA

Por su parte, la organización de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información Article 19, ha condenado igualmente el asesinato de Leyva, denunciando que ya "había sido objeto de agresiones y acoso judicial por su voz crítica sobre asuntos de interés público a nivel estatal".

"Exigimos a la Fiscalía de Oaxaca que realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación la labor periodística de Alejandro Leyva", ha reclamado.

Al tiempo, ha hecho un llamamiento al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la de Secretaría de Gobernación para que "brinde las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de su familia y colegas periodistas".

En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) --que edita 'El Sol de México'--, Martha Ramos, ha denunciado que "la reiteración de estos hechos violentos refleja la grave crisis de seguridad y de impunidad que enfrenta el periodismo en México".

"Es urgente que el Estado adopte medidas efectivas de protección y garantice condiciones reales para el ejercicio libre y seguro de la profesión", ha reivindicado en un comunicado de la propia SIP.

La organización ha advertido que "México continúa figurando entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo", alertando a este respecto de que "la persistente impunidad en los crímenes contra periodistas no solo priva de justicia a las víctimas y sus familias, sino que también alimenta la repetición de estos ataques al enviar un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa".