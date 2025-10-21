México.- Asesinan a Miguel Bahena, alcalde del municipio mexicano de Pisaflores

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han informado de que el alcalde del municipio de Pisaflores, Miguel Bahena, ha sido asesinado en la localidad de La Estancia, en el estado de Hidalgo, en el centro del país.

El Partido Verde Ecologista, del que formaba parte, ha condenado el ataque y ha afirmado que el edil ha sido víctima de un tiroteo. Así, ha trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos. "Con profunda consternación, lamentamos el asesinato del presidente municipal de Pisaflores", ha indicado el partido en un comunicado.

El tiroteo ha tenido lugar en una calle de la localidad a manos de un grupo de hombres armados que han logrado huir de la zona del ataque unos minutos después. En total, el cuerpo presentaba al menos cinco disparos.

Este tipo de ataques son comunes en México, que ha sufrido un aumento de la violencia política durante las últimas dos décadas. Pisaflores se ha visto gravemente afectado por las fuertes lluvias que han tenido lugar recientemente en el país y que se han saldado con 75 muertos y más de 20 desaparecidos.