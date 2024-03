El asesinato de una niña de ocho años desata la indignación en Taxco, México

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El asesinato de Camila Gómez, de ocho años, en la ciudad mexicana de Taxco ha desatado la indignación de sus vecinos, llevando a más de 300 de ellos a asesinar a la presunta secuestradora y herir a dos de sus hijos en un linchamiento, lo que ha obligado a cancelar sus famosas procesiones de Semana Santa que cada año son un reclamo para cientos de turistas en la ciudad.

Lo que comenzó como una protesta en repulsa del crimen acabó este jueves con los participantes rodeando la casa de los presuntos artífices y ante la inacción de la Policía, que al no tener una orden de detención no podía entrar en el domicilio, los vecinos decidieron tomarse la justicia por su mano, según ha informado el periódico 'La Jornada'.

La turba, tras volcar dos taxis que se encontraban en la entrada, entró en el domicilio y atacó a la mujer y a sus hijos, ambos taxistas de profesión, a golpes, patadas y con palos, llegando incluso a rociarles con gasolina y aceite con la intención de quemarles vivos. La mujer, de 37 años, fue la que recibió más golpes y a la llegada de los uniformados se la encontraron inconsciente.

La Policía se llevó a los tres, pero ella falleció más tarde en la Fiscalía. Los dos hijos se encuentran en estado estable, uno con fractura en el cráneo y el otro con doble fractura en el brazo.

A parte de los tres linchados, hay otro taxista que presuntamente participó en el secuestro y que ya se encuentra detenido por la Policía Investigadora Ministerial.

El alcalde de Taxco, Mario Figueroa, atribuyó el linchamiento a que el municipio solo cuenta con 40 policías y parte de los efectivos habían sido desplegados para acompañar una procesión de Semana Santa y ha pedido más apoyo de los Gobiernos estatal y federal, pero ha negado que haya una crisis de inseguridad y violencia en su ciudad.

Taxco, al igual que otras localidades del norte de Guerrero, como Iguala, Cocula y Huitzuco, ha sido escenario de disputas entre La Familia Michoacana y grupos criminales aglutinados en la Federación guerrerense, que se mantienen en tregua desde hace varias semanas, después de que la Iglesia Católica lograra un acuerdo de no agresión.

La localidad estuvo paralizada en enero por el crimen organizado, ya que La Familia Michoacana y Los Tlacos amenazaron a operadores de transporte público, por lo que se suspendió el servicio, se cancelaron las clases y varios comercios cerraron. También han sido asesinados policías y se ha secuestrado a periodistas y trabajadores del ayuntamiento.

EL ASESINATO DE CAMILA GÓMEZ

El pasado miércoles, en el barrio de la Florida, Camila se dirigía a casa de una amiga para jugar en una alberca sobre las 13.00 horas. La madre de la víctima contactó con familiares de la amiga para confirmar que su hija había llegado, pero tras su negativa informó de su desaparición.

Las cámaras de seguridad captaron como una mujer sale de un domicilio con un cesto de ropa, seguido de un hombre con una bolsa negra, en la que presuntamente llevaba el cuerpo de la menor, y los dejan en el maletero de un taxi.

Los familiares de Camila revelaron que los secuestradores les exigieron 250.000 pesos (unos 14.000 euros) y pasadas 23 horas la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron una ficha para su localización.

El jueves fue encontrado el cuerpo en la carretera Taxco-Cuernavaca y fue trasladado a la morgue de Iguala. Este viernes han informado que la autopsia ha revelado que Camila murió por asfixia.

"ESTE GOBIERNO NO VA A PERMITIR LA IMPUNIDAD"

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha informado este viernes que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación "expedita, pronta y efectiva", en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables del crimen.

"Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila y la población de Taxco", ha indicado en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Ha añadido que "nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la Dra. Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia".

Además, ha asegurado que el protocolo violeta ha sido activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la desaparición de Camila, implementando "un importante operativo para su localización".

"Reconozco a las fuerzas federales, con quienes seguiremos coordinando esfuerzos para redoblar la seguridad en todo el territorio y garantizarla en Taxco y toda esa región", ha agregado.

Asimismo, se ha unido al dolor de la familia y amigos y de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, "a quienes reafirmo que este Gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz".