México.- Autoridades mexicanas detienen al líder y a otros siete miembros de Cárteles Unidos

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MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han informado del arresto del líder de la organización criminal Cárteles Unidos, Jesús Mendoza Castillo, alias 'Gallo', 'Licenciado' o 'Serrucho', y de otros siete miembros del grupo.

Efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán y Puebla han dirigido la operación, en la que se realizaron nueve registros en otros tanto inmuebles en Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán, y en Santa María La Alta, en Puebla.

Las autoridades han identificado a los detenidos como Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez, además de Mendoza Castillo.

El grupo se dedicaba al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. En la operación se incautaron de armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, probable narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos, así como de sus inmuebles.

Un portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara López, ha explicado en redes sociales que los detenidos se dedicaban al tráfico de droga de México a la ciudad estadounidense Kansas City, en el estado de Missouri.

"De manera paralela, se implementaron monitoreos en materia de comunicaciones debidamente autorizados, seguimiento en distintas redes digitales, georreferencias, por lo que la información obtenida permitió identificar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios utilizados para el resguardo de narcóticos y armas, lo que fortaleció las indagatorias", ha apuntado.

"Estos resultados representan un golpe importante a la delincuencia organizada y evitan que grupos criminales continúen su operación que tanto daño causa a la sociedad", ha añadido Lara.