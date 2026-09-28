Las autoridades mexicanas refuerzan la seguridad en Cuautla tras el asesinato de la española Claudia Tacoronte

Claudia Sheinbaum - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad de distintas zonas del estado de Morelos, tras el asesinato de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, incluida la joven española de 21 años Claudia Tacoronte a principios de septiembre.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, así lo ha confirmado en una rueda de prensa en la que ha apuntado al municipio de Cuautla, a unos 50 kilómetros de la capital estatal, donde Tacoronte fue atacada mortalmente con un arma blanca.

La mandataria mexicana ha señalado asimismo que durante la jornada ha solicitado la coordinación con la Gobernación de Morelos para dar con medidas de prevención de la violencia, tras unos hechos que ha calificado de "muy lamentable y triste", e incidiendo en que "son varios ya" los estudiantes muertos por violencia.

En particular, ha pedido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que se ponga en contacto con la rectora de la Universidad, Viridiana León, y la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González, así como "con los estudiantes, para ver de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención" tras los homicidios.