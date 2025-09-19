Sheinbaum y Carney exhiben el impulso de sus relaciones ante la política arancelaria de Trump

En el centro, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum y a su izquierda, el primer ministro canadiense, Mark Carney - GOBIERNO DE MÉXICO EN X

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han escenificado este jueves desde el país latinoamericano su creciente cooperación y han anunciado un nuevo "plan de acción" en el marco de la nueva política arancelaria de su vecino estadounidense.

En una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede presidencial mexicana, los dos dirigentes han anunciado "el nuevo plan de acción Canadá-México", al tiempo que han destacado las oportunidades de impulso del comercio bilateral, en particular en sectores como la construcción, la energía y la agricultura, de acuerdo a un comunicado de Ottawa.

"El plan de acción abre una fase en la que podemos fortalecer aún más nuestros lazos económicos", ha celebrado Sheinbaum, mientras que Carney se ha comprometido a "avanzar juntos, sin duda alguna" con México.

Con todo, el presidente del Ejecutivo canadiense ha subrayado el valor del acuerdo comercial de estos dos países junto a Estados Unidos, conocido como T-MEC, después de que los tres hayan anunciado la apertura del del proceso de consulta pública previa a la revisión conjunta del tratado, el 1 de julio de 2026.

"Norteamérica es la envidia económica del mundo. Parte de la razón de ello es la cooperación entre Canadá y México, ambos y Estados Unidos. Complementamos a Estados Unidos. Los hacemos más fuertes. Juntos somos más fuertes", ha reiterado.

El abrazo de Carney a Sheinbaum durante la primera cumbre de ambos en Ciudad de México se produce en el marco de un reciente impulso para estrechar lazos ante los aranceles adoptados por el inquilino de la Casa Blanca a bienes como el acero, los automóviles y los productos agrícolas.

La visita tiene lugar además días después de que las autoridades mexicanas hayan anunciado su intención de imponer gravámenes de jasta el 50 por ciento a ciertos productos procedentes de China, entre otros países asiáticos, según recoge la agencia de noticias Bloomberg, en línea con la posición de Ottawa que el pasado año aumentó el arancel a la importación de vehículos eléctricos chinos al 100 por cien.