Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha abierto una línea telefónica confidencial para denunciar casos vinculan a diferentes cárteles de la droga con funcionarios y autoridades políticas mexicanas, generando las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha calificado la iniciativa de injerencia.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el Gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia", ha valorado la mandataria este jueves.

Horas antes, el jefe de la DEA, Terry Cole, publicó en redes sociales una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para los ciudadanos que quisieran dar información sobre presuntas irregularidades en Sinaloa, informando de que más tarde se ofrecerían otros contactos para posibles denunciantes en Jalisco.

"Tu información importa. Tu identidad y tu seguridad importan. Si tienes información, comunícate con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Puedes denunciar de forma confidencial y anónima", ha escrito Cole, quien ha puesto el foco en los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

El objetivo es recabar información sobre integrantes y socios de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos, y eso incluye a los cárteles, así como de funcionarios y responsables políticos corruptos que colaboran con estos grupos y estructuras criminales que sirvan para lavar dinero del "narcoterrorismo".

En su mensaje en redes sociales, Cole ha citado a varios periodistas mexicanos, así como a algunos de los principales medios del país, diarios tales como 'El Universal', 'Excelsior', 'Milenio' y 'Reforma'.

Estos canales ya habían sido utilizados por Estados Unidos este mismo año para, primero en febrero, recabar información sobre René Arzate García, alias 'La Rana', y Alfonso Arzate García, alias 'El Aquiles', identificados como socios en Tijuana de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Posteriormente, en septiembre se recurrió a estos medios para intentar tener pistas sobre Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', señalado como líder de esa facción. Ninguno de estos objetivos ha sido capturado.

Por su parte, Sheinbaum ha instado a Cole a centrarse en las propias redes criminales en Estados Unidos y ha citado trabajos periodísticos en los que se denuncian casos de connivencia de agentes de la DEA con el tráfico de fentanilo.

"¿En Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga? ¿Dónde queda el dinero de la distribución y la venta de droga de fentanilo ilegal en Estados Unidos? (...) ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?", se ha preguntado la mandataria mexicana.

Sheinbaum ha destacado algunos de los logros de su administración en la lucha contra las drogas, incluido el desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas, un descenso de casi el 50% en el número de homicidios, incautaciones, detenciones y la entrega a Estados Unidos de casi un centenar de presuntos criminales.