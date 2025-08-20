Detenidas trece personas vinculadas al asesinato de dos funcionarios de la capital de México

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han informado este miércoles de que trece personas han sido detenidas por su posible vinculación con el asesinato de la secretaria y un asesor de la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en un tiroteo que tuvo lugar a finales de mayo.

"Durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se ha llevado a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz", ha anunciado Brugada en una rueda de prensa.

Durante su intervención, ha explicado que tres de los detenidos "participaron directamente en el homicidio", mientras que el resto de arrestos están "relacionados con la preparación logística del evento". Así, ha destacado que "estos resultados representan los primeros avance de una investigación que sigue en curso".

La alcaldesa ha pedido a "todas las instituciones que han participado en este caso que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias", y ha prometido que su gobierno "no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva".

Además, ha aprovechado la ocasión para destacar la coordinación institucional entre su gabinete y el Gobierno de México, "que hicieron posible estos resultados". "Agradezco de manera muy especial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto", ha agregado.

"La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad. (...) A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México", ha añadido.

Sheinbaum, a quien la noticia del doble asesinato sorprendió cuando comparecía ante los medios, pidió "no especular" y ser "responsables" mientras avanzan las pesquisas. Así, prometió transparencia por parte de todas las administraciones.