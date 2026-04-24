México.- Detenido en Argentina un contralmirante mexicano perseguido por liderar una red de contrabando de hidrocarburos

Archivo - Agentes de Policía argentinos - Europa Press/Contacto/Daniella Fernandez Realin

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha anunciado este jueves la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, perseguido por las autoridades mexicanas por "delincuencia organizada" relacionada con su liderazgo de una red de contrabando de hidrocarburos, una acusación por la que también contaba con notificación roja de la Interpol.

"Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, ha sido detenido en Argentina Fernando 'N', quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana", ha anunciado García Harfuch en una publicación en redes en la que

El secretario de Seguridad ha señalado que "el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol". "Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos", ha subrayado, antes de apuntar que "ha sido detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa".

"Agradecemos la colaboración de las autoridades de Argentina y de UNIPOL en ese país", ha reconocido el secretario de Seguridad en una publicación en la que también ha destacado la colaboración en una "operación coordinada" de la Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la oficina de Interpol en México, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y el Centro Nacional de Inteligencia, parte de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige.

Por otro lado, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, ha informado también en redes de la detención del contralmirante mexicano: "Atrapamos a Fernando Farías Laguna", ha confirmado.

Según la ministra, el acusado, que "ingresó al país con un pasaporte falso", "está detenido y va a ser extraditado". "Argentina no es refugio de criminales", ha zanjado.