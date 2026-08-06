México.- Detenido un exgobernador de Guerrero por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Archivo - Marcha en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han anunciado este jueves la detención de Miguel Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero, en el oeste del país, por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

La Fiscalía General de México ha confirmado en sus redes sociales la captura de Ángel 'N', por su presunta "participación" en la causa, en particular por el "ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes" de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa.

El Ministerio Público ha enmarcado la detención de este hombre en un "nuevo modelo de investigación" que le ha permitido efectuar el "reanálisis" de las actuaciones ya emprendidas por las autoridades para dar con los 43 jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que se conoció como la 'verdad histórica', que sostiene que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la connivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.