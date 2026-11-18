Archivo - Agentes federales en Ciudad de México tras la detención del entonces líder del CJNG 'El Mencho' - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad mexicanas han detenido este miércoles a tres miembros de 'Los Deltas', incluido un dirigente de este grupo considerado el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación en la ciudad de Zapopan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha anunciado en sus redes sociales la detención de un hombre identificado como César Daniel N, alias 'El Topo', por su "presunta" participación en el secuestro de un periodista así como de un empresario dedicado al sector inmobiliario.

'El Topo', descrito por Harfuch como "uno de los líderes de una célula de 'Los Deltas', brazo armado del CJNG con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara", está asimismo acusado de tráfico de drogas y de armas para el grupo criminal así como de blanqueo de capitales y extorsión.

Durante el operativo, llevado a cabo por la cartera de Harfuch, la Armada y la Agencia de Investigación Criminal, han muerto "abatidos" tres integrantes de 'Los Deltas' en un enfrentamiento con agentes federales.

Otras seis personas fueron detenidas en operaciones efectuadas a mediados de julio en tres domicilios próximos a Zapopan que 'Los Deltas' empleaban como "casas de seguridad" y que fueron incautadas junto a cinco vehículos, armas, cartuchos y teléfonos móviles.