México.- Detenidos once miembros de bandas criminales en varios operativos en Sinaloa (México)

Archivo - Miembros de la Guardia Nacional Mexicana custodian la vivienda de un narcotraficante en Tijuana, Baja California - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han anunciado este lunes la detención de once personas por su pertenencia a organizaciones criminales, incluido uno de sus líderes regionales, en distintos operativos efectuados en el estado de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad ha indicado en sus redes sociales que el arresto de "once integrantes de células delictivas generadoras de violencia" ha tenido lugar en una serie de operaciones "simultáneas" llevadas a cabo en varios municipios.

Así, cuatro personas han sido detenidas en Culiacán y Mocorito, entre ellas Iván 'N', alias 'El 24', "identificado como líder regional de una organización criminal", si bien las autoridades no han precisado de qué grupo se trata, y las restantes siete han sido arrestadas en los municipios de El Rosario y Mazatlán.

Los operativos han permitido, además, la incautación de "más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, más de 6.000 cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y vehículos" y el desmantelamiento de seis "áreas de concentración" donde fabrican metanfetaminas.