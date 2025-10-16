Un dron arroja explosivos sobre oficinas de la Fiscalía en el estado mexicano de Baja California

Archivo - Despliegue de las fuerzas de seguridad en Tijuana, México - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una sede de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en el noroeste de México, sufrió el miércoles a última hora un ataque con explosivos arrojados supuestamente desde un dron, según ha confirmado la propia institución, que ha descartado daños personales como consecuencia de este incidente.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.00 horas (hora local), cuando en unas instalaciones de la unidad antisecuestros ubicadas en Playas de Tijuana se oyeron lo que parecían detonaciones de armas de fuego. La fiscal Elena Andrade Ramírez ha explicado en rueda de prensa que en los patios habían caído varios artefactos compuestos por explosivos y también por piezas metálicas como clavos o balines.

El ataque dejó daños materiales en las propias instalaciones, así como en tres vehículos particulares y uno oficial, ha dicho la fiscal, que ha descrito el suceso como la acción de grupos que buscarían desacreditar y disuadir la labor del Ministerio Público.

La institución ha resaltado que "se mantiene firme desempeñando su labor investigadora y seguirá trabajando firmemente con el único compromiso de la objetividad en los casos de alto impacto", lo que pasa también por llevar ante la Justicia "a los criminales que los cometan". "Esta institución va con todo, caiga quien caiga", ha afirmado la Fiscalía en un comunicado.

El incidente también llevó al Consulado de Estados Unidos en Tijuana a lanzar un aviso a los ciudadanos estadounidenses para que evitasen la zona hasta que se esclareciese lo ocurrido, en previsión también de una fuerte presencia de los servicios de seguridad mexicanos.