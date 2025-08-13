EEUU extradita a 26 reclusos mexicanos, incluyendo líderes del Cártel de Sinaloa

MÉXICO, 13 Aug (EUROPA PRESS)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes la extradición desde México de 26 reclusos acusados de gravísimos delitos, incluyendo a destacados líderes de cárteles de la droga como el de Sinaloa, al que las autoridades estadounidenses consideran organización terrorista. Los cargos contra estas personas abarcan delitos como narcotráfico, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y el asesinato de un agente del sheriff.

Según el comunicado, este grupo incluye a individuos que ocupaban posiciones de liderazgo y gestión en organizaciones criminales peligrosas, no solo el Cártel de Sinaloa, sino también el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste, antes conocidos como Los Zetas. Estas bandas han sido responsables de importar "grandes cantidades" de sustancias ilegales como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína a los Estados Unidos.

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la extradición de estos 26 individuos como "el ejemplo más reciente" de los esfuerzos realizados bajo la administración de Donald Trump por desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras. Además, expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano por su cooperación en el proceso de transferencia de estos "hombres que han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos".