México pide explicaciones a EEUU por la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE en Georgia

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes del ICE. - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han pedido explicaciones a Estados Unidos por la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un centro de detención para migrantes en el estado de Georgia, en medio del aumento de las denuncias sobre las acciones de los agentes de este organismo en el país norteamericano.

El Consulado de México en Atlanta ha confirmado el fallecimiento de esta persona el 14 de enero en el centro de detención Robert A. Deyton, situado en Clayton, antes de agregar que estableció "contacto inmediato" con los familiares de la víctima en Estados Unidos y en México, "a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular".

"Se mantiene comunicación con la oficina de campo del ICE en Atlanta. En coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de forma pronta y transparente", ha afirmado a través de un comunicado.

Asimismo, ha confirmado que "se llevarán a cabo los procesos conducentes para realizar la repatriación de los restos del connacional a México a la mayor brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares", al tiempo que ha trasladado sus "sinceras condolencias" a la familia del fallecido, sin que Washington se haya pronunciado al respecto.

Los datos disponibles apuntan a que al menos cuatro personas han muerto bajo custodia del ICE en lo que va de año, una cifra que ascendió a 30 durante 2025, en el marco de las críticas al organismo, punta de lanza de la campaña de deportaciones por parte de la Administración de Donald Trump.

El ICE ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente durante la última semana tras la muerte a tiros de una mujer en Minnesota a manos de un agente del organismo, acciones que fueron defendidas por la Casa Blanca y el Gobierno y denunciadas por las autoridades locales, dado que el incidente quedó registrado en vídeo y la víctima no suponía peligro.