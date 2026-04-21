México.- EEUU ofrece a México apoyo "en lo que se requiera" en la investigación sobre el ataque en Teotihuacán

Archivo - El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante un acto en junio de 2025 en Ciudad de México (archivo) - Europa Press/Contacto/Ian Robles - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han ofrecido este martes a México apoyo "en lo que se requiera" en el marco de las investigaciones por el ataque perpetrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México, donde un hombre ha matado a tiros a una turista canadiense y ha herido a otras trece personas antes de suicidarse.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, ha indicado que ha seguido "con profunda preocupación y tristeza" el incidente, "que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses".

"Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias", ha afirmado Johnson a través de un mensaje publicado en redes sociales.

El suceso tuvo lugar el lunes, cuando un hombre abrió fuego desde la Pirámide de la Luna de Teotihuacán contra turistas que se encontraban en la zona, antes de suicidarse, según ha detallado el Gabinete de Seguridad mexicano. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ya ha expresado su "más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias".