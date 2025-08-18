EEUU sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras y ofrece recompensa por cinco narcotraficantes mexicanos

MÉXICO, 14 Aug (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones y una serie de recompensas monetarias por información relevante que lleve al arresto de cinco prominentes narcotraficantes mexicanos vinculados a la organización transnacional Cárteles Unidos, la cual también se ha incluido en las sanciones junto con el cártel Los Viagras. Este movimiento es una clara señal de la intensificación en la lucha contra el narcotráfico y las actividades ilícitas que afectan directamente a ambos países.

La suma total ofrecida por el Departamento de Estado asciende a 10 millones de dólares por Juan José Farías Álvarez, mejor conocido como 'El Abuelo'. A su vez, Nicolás Sierra Santana, alias 'El Gordo', y Alfonso Fernández Magallón, conocido como 'Poncho', tienen una recompensa de cinco millones de dólares cada uno. Finalmente, los Estados Unidos han establecido una recompensa de tres millones de dólares por información que contribuya a la captura de Luis Enrique Barragán Chávez, alias 'Güicho', y Edgar Orozco Cabadas, conocido como 'El Kamoni'.

"Cárteles Unidos comenzó como una alianza de carteles más pequeños en el estado de Michoacán, México, para prevenir la incursión de grandes carteles y organizaciones criminales, incluyendo a los Caballeros Templarios y más recientemente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", se lee en un comunicado del Departamento de Estado.

El Departamento del Tesoro, por su parte, confirmó que Cárteles Unidos fue designado el pasado 20 de febrero como "organización terrorista extranjera" y junto con Los Viagras, han sido objeto de sanciones por sus involucraciones en terrorismo, tráfico de drogas y extorsión, especialmente en el sector agrícola de México. "El Tesoro, junto con nuestros socios dedicados a la aplicación de la ley en Estados Unidos, seguirá apuntando hacia los esfuerzos de los cárteles para generar ingresos para sus esquemas violentos y criminales", afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según informaciones de Washington, Cárteles Unidos no solo se dedica a la extorsión y a actividades delictivas como la producción y tráfico de opioides sintéticos hacia Estados Unidos, sino que también se le atribuye la comisión de violencia contra civiles y fuerzas del orden en Michoacán. La organización incluso está implicada en el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados, causando la muerte de militares mexicanos.

Los Viagras, por otro lado, han optado recientemente por la alianza con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ampliando sus operaciones a la extorsión de agricultores y comunidades enteras, además de estar involucrados en secuestros y ataques contra las fuerzas de seguridad mexicanas.

Entre los individuos sancionados se encuentran los mencionados narcotraficantes, además de Heladio Cisneros Flores, alias 'La Sirena', y César Alejandro Sepulveda Arellano, alias 'El Botox', miembros de Los Viagras. Estas acciones subrayan el compromiso y la estrategia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y sus implicaciones en ambos lados de la frontera.