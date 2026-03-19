Un tribunal de EEUU fija para marzo de 2027 el juicio contra el 'señor de la droga' Rafael Caro Quintero

Archivo - El señor de la droga Rafael Caro Quintero, durante su arresto en 2022. - Europa Press/Contacto/El Universal - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'señor de la droga' y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, será juzgado por crimen organizado, asesinato y tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York a partir del 8 de marzo de 2027, si bien su situación podría cambiar según el grado de colaboración con la Justicia de Estados Unidos.

Caro Quintero, conocido como el 'narco de narcos', ha comparecido este jueves en una audiencia previa ante el juez Frederick Block, en la corte del Distrito Este de Nueva York, donde se ha declarado no culpable de los delitos que se le imputan, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

La defensa no ha logrado tampoco rebajar las duras condiciones de reclusión en las que se encuentra Caro Quintero desde que fue trasladado a una prisión de Estados Unidos hace un año, como parte de un gesto de buena voluntad de las autoridades de México para evitar las amenazas arancelarias de Donald Trump.

Caro Quintero fue uno de los 29 malhechores que México entregó a Estados Unidos en febrero de 2027. La lista incluía otros ilustres de la criminalidad, como los líderes de Los Zetas, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, o Pedro Inzunza Noriega, 'El Señor de la Silla', del desarticulado Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante la audiencia de este jueves, la Fiscalía, que acordó no solicitar la pena de muerte, ha confirmado que no ha ofrecido ningún acuerdo de colaboración a cambio de que Caro Quintero se declare culpable.

Aunque no está descartado, la posibilidad de un acuerdo con las autoridades estadounidenses se antoja difícil debido a que uno de los delitos de los que se le acusa es el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Agencia Antidroga (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena, en 1985.