La Fiscalía de Ciudad de México anuncia la muerte de 'El Panu', presunto integrante de 'Los Chapitos'

Militares desplegados en México ante el aumento de la violencia por narcotráfico - Europa Press/Contacto/Vaclav Lang

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ciudad de México ha anunciado este jueves que Óscar Noé Medina, conocido como 'El Panu' y presunto integrante del grupo criminal 'Los Chapitos', murió el domingo en el marco de un tiroteo registrado en un restaurante de la colonia Juárez.

"La víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona", ha detallado en un comunicado.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que condujera a su paradero por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, así como por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía ha iniciado una investigación por el delito de homicidio calificado después de que los "peritajes de huellas dactilares" confirmaran la identidad de 'El Panu', jefe de seguridad de la facción de 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa.

"La Fiscalía mantiene la investigación en curso para esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque. Asimismo, refrenda su compromiso con la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y el combatefrontal a los delitos de alto impacto", ha señalado.

'El Panu' era el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual líder de la facción de 'Los Chapitos' dentro del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, antiguo líder del grupo condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.